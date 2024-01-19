حثّ 60 نائبًا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في رسالة، على تأكيد معارضة التهجير القسري والدائم من غزة. وأعرب النواب في الرسالة لبلينكن عن "قلقهم من خطاب متطرف صادر عن مسؤولين إسرائيليين". هذا، وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف المدنيين في جميع أنحاء القطاع، مع استمرار الحصار المفروض على غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر نواب من الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة لبلينكن: نحثّ على معارضة التهجير القسري والدائم من غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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