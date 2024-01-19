الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت بحيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه والحادث انتهى

زعم الجيش الاسرائيلي، أنّ "صفارات الإنذار دوت في حيفا بعد إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه و الحادث انتهى".

وفي وقت سابق، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أنّ "صفارات إنذار دوت في مدينة حيفا للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة وسُماع دوي انفجار".