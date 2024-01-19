بن فرحان: رسالتنا للجميع بما في ذلك إيران هي أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد

وزير الخارجية السعودي لـmsnbc:

الجزيرة - عاجل

أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في حديث لـmsnbc، الى أن "المنطقة بالفعل في حالة اضطراب ونواجه كارثة إنسانية في غزة ولا نحتاج لتوسيع ذلك".

ولفت بن فرحان، الى أن "رسالتنا للجميع بما في ذلك إيران هي أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد".