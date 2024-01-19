وزير الخارجية السعودي لـmsnbc:
الجزيرة - عاجل
أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في حديث لـmsnbc، الى أن "المنطقة بالفعل في حالة اضطراب ونواجه كارثة إنسانية في غزة ولا نحتاج لتوسيع ذلك".
ولفت بن فرحان، الى أن "رسالتنا للجميع بما في ذلك إيران هي أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر بن فرحان: رسالتنا للجميع بما في ذلك إيران هي أننا بحاجة إلى العمل معا من أجل وقف التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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