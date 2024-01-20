بدء عودة الاتصالات بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية التي سببها القصف الإسرائيلي، وفق روسيا اليوم.

وقالت الشركة في بيان على منصة "إكس" إنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمنا تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

تجدر الإشارة إلى أن اثنين من طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية لقيا مصرعهما مؤخرا خلال عملية الإصلاح الأخيرة جراء استهدافهم بقذيفة مباشرة، مما يرفع عدد الضحايا بين العاملين في الشركة إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودخل انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت في قطاع غزة، الجمعة، يومه الثامن وهو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.