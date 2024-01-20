الجامعة العربية تعلن عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الحرب على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن مندوب فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي جانب آخر، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف رياض منصور، إن موقف ألمانيا من دعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية غريب ويبدو أنها تصر على دعم الإبادة الجماعية.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف: "موقف الولايات المتحدة ليس غريبا وهي التي توفر الحماية الدولية للاحتلال الإسرائيلي، ونتنياهو ليس لديه مانع من تدمير إسرائيل من أجل تحقيق مصالحه الشخصية".