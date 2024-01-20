معلومات "الأنباء": الاتصالات البعيدة من الأضواء خارج لبنان اقتربت من إبعاد توسّع الحرب

أفادت معلومات صحيفة "الأنباء" الكويتية بأنّ "الاتصالات البعيدة من الاضواء خارج لبنان، اقتربت من إبعاد توسع الحرب إلى لبنان، بعدما تأكد ألّا أحد يرغب بها، وأن شخصية رفيعة المستوى كان لها الدور الفاعل لما لديها من علاقات واسعة عند الرئيس الأميركي جو بايدن".

وفي المعلومات أيضًا، أنّ "هناك عودة مؤكدة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، بهدف التوسع أكثر في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق حول الحدود البرية بين البلدين، وما يجب البناء عليه لإنقاذ لبنان، وإن المسعى الآن، هو للحصول على تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالالتزام بما يتفق عليه، لأنّه بذلك إن تم، سيسهل عودة المستوطنين في الشمال الى منازلهم، وعودة النازحين اللبنانيين من المناطق الحدودية إليها".

وذكرت المعلومات أنّ هناك انفتاحًا لدى "حزب الله" على المساعي الديبلوماسية قطعا للطريق على توسع الحرب.

يذكر أن "حزب الله" سبق وأكّد أنّه لا حديث عن الوضع في لبنان قبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.