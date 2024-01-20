"بلومبرغ": أميركا وبريطانيا تستكشفان سبل تعزيز حملتهما ضد الحوثيين دون إثارة حرب أوسع نطاقًا

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إنّ "الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تستكشفان سبل تعزيز حملتهما ضد الحوثيين (حركة "أنصار الله" اليمنية) دون إثارة حرب أوسع نطاقًا".

ولفتت المصادر إلى أنّ "واشنطن ولندن تدرسان أشكالًا من عمليات عسكرية لعرقلة جهود إيران لإعادة إمداد الحوثيين".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي، أنّ "القيادة المركزية نفذت ضربات ضد 3 صواريخ حوثية مضادة للسفن كانت موجهة نحو جنوب البحر الأحمر".

وكان قد أكّد البيت الأبيض أنّ "الجيش الأميركي نفذ 3 ضربات ناجحة ضد أهداف للحوثيين في اليمن"، موضحًا أنّ "الضربات إجراء وقائي ضد منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستعد لشن هجمات"، مشيرًا إلى أنّه "لدينا خيارات لمواجهة هجمات الحوثيين نعمل على استكشافها".

وتأتي هجمات واشنطن في وقت تواصل فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" عملياتها تجاه السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، الأمر الذي شكّل ضغطًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك ردًا على استمرار الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة.