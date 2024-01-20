رويترز: الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني

اعلنت وكالة "رويترز"، أن "الغارة الإسرائيلية على دمشق أدت إلى مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني".

كما افادت سائل إعلام سورية، عن وقوع "4 قتلى في القصف الإسرائيلي على حي المزة في العاصمة دمشق".

وكانت قد افادت وكالة "سانا" عن "هجوم استهدف مبنى سكنياً في حي المزة في دمشق ناجم عن غارة اسرائيلية".