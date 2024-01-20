يعقوب: التهديد الإسرائيلي بإشعال حرب واسعة مع لبنان فارغ وغير واقعي

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "التهديد الإسرائيلي بإشعال حرب واسعة مع لبنان فارغ وغير واقعي، فلا إمكانية لإسرائيل أن تتحمل تبعات المواجهة مع المقاومة اللبنانية وهي تعلم أنها اقوى بكثير من ما تعانيه في غزة، وان مخزون المقاومة وامدادها مفتوح"، معتبرا ان "الحقيقة أن الجهود منصبة بالمرحلة القادمة من خلال الخماسية على تفعيل دور الجيش اللبناني لمحاولة فرض تطبيق1701 بهدف تخفيف سيطرة المقاومة وللحديث تتمة".

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