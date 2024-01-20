كسر وخلع في كنيسة سيدة الدوير في الفيدار - جبيل

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في جبيل، بأن "مجهولين اقدموا مساء امس على الدخول بواسطة الخلع والكسر الى صالة ومكاتب كنيسة سيدة الدوير في بلدة الفيدار قضاء جبيل، حيث بعثروا المحتويات وخلعوا الخزائن، وحضرت عناصر من القوى الامنية وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الفاعلين".

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