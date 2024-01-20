لاستقبال المزيد من السياح .. رحلات جوية مباشرة بين مصر وبيلاروسيا

الشارقة - اميمة ياسر - اتفقت مصر وبيلاروس على بحث إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما، تمهيدا للسماح لشركات الطيران المصرية بتسيير رحلات منتظمة بين القاهرة ومينسك.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك على هامش قمة دول عدم الانحياز في كمبالا.

ويسعى الجانبان لربط العاصمة البيلاروسية بالمنتجعات السياحية المصرية لاستقبال المزيد من السياح من بيلاروسيا في مختلف المدن السياحية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشاد شكري بوتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى المستويات، حيث قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة مينسك في يونيو 2019، فيما قام رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بزيارة مصر مرتين عامي 2017 و2020، ووجه دعوة للرئيس المصري لزيارة بيلاروس مجددا.

كما تم الترحيب بانعقاد الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون في المجال الصناعي الذي عقد في يوليو 2023، واستضافة القاهرة للدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في نوفمبر من العام الماضي.

وتم الاتفاق على المضي قدما نحو ترتيب انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتناول اللقاء سبل تعميق أوجه التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل قطاعات الصناعات الثقيلة والسكك الحديدية والتصنيع الغذائي والميكنة الزراعية.