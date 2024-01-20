بدء عودة الاتصالات لمناطق في غزة بعد انقطاعها لـ8 أيام متواصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن بدء عودة خدمات الاتصالات تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد انقطاعها 8 أيّام متواصلة هي أطول مدّة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت الاتصالات مساء الجمعة، "إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان المتواصل على القطاع".

وأوضحت أنه بالرغم من خطورة وصعوبة الظروف، إلا أن طواقمها تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية للمشتركين على ما كانت عليه قبل الانقطاع الأخير.

وأشارت الاتصالات، إلى أن اثنين من طواقمها الفنية استشهدا خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية، ما يرفع عدد الشهداء من موظفي الشركة إلى 14 منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.