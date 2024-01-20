أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، عن تنفيذ "غارات جويّة ضد صواريخ للحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن) مضادة للسفن كانت ستستهدف خليج عدن اليوم".
وأمس أيضًا نفذ الجيش الأميركي ضربات في اليمن، أوضح الإعلام التابع لحركة "أنصار الله" أنها استهدفت منطقة الحديدة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة الوسطى الأميركية: نفذنا اليوم غارات جوية ضد صواريخ للحوثيين كانت ستستهدف خليج عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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