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ارسنال يكتسح كريستال بلاس في "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - وسجل أهداف ارسنال كل من جابرييل ماجالهاييس (11) وحارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون (37 بالخطأ في مرمى فريقه) ولياندرو تروسارد (59) وجابرييل مارتينيلي (90+4 و90+6).

وقفز ارسنال بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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