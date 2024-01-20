انت الان تتابع خبر ارسنال يكتسح كريستال بلاس في "البريميرليج" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسجل أهداف ارسنال كل من جابرييل ماجالهاييس (11) وحارس مرمى كريستال بالاس دين هندرسون (37 بالخطأ في مرمى فريقه) ولياندرو تروسارد (59) وجابرييل مارتينيلي (90+4 و90+6).
وقفز ارسنال بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
وقفز ارسنال بهذا الفوز إلى المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف وراء مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما بقي رصيد كريستال بالاس 21 نقطة في المركز الرابع عشر.