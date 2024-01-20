انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن تنفيذ هجمات جديدة على مواقع للحوثيين في خليج عدن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القوات الأميركية في بيان، ان "الصاروخ كان معداً للإطلاق، ويمثل تهديداً للسفن التجارية، وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

وأشارت إلى أنها "ضربت الصاروخ ودمرته دفاعاً عن النفس"، مؤكدة أن "هذا الإجراء سيجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية".



وعمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 كانون الاول المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 كانون الثاني الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، كما تجددت تلك الغارات خلال الأيام الماضية.

