الكشف والعلاج مجانًا.. "الشباب والرياضة" تطلق قافلة طبية بجنوب سيناء



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في جنوب سيناء، اليوم السبت، عن إطلاق قافلة طبية مجانية تستمر لمدة يومين في مدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في جنوب سيناء، أن هذه القافلة تأتي بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة.

وأشار فتحي إلى أن القافلة تشمل 6 تخصصات طبية هي: "عظام، رمد، نساء، أطفال، باطنة، تحاليل". ومن المقرر أن تنطلق القافلة في الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء يوم الأحد الموافق 28 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وفي مدينة شرم الشيخ، ستكون البداية في المركز الدولي للتنمية الرياضية "الصالة المغطاة" بحي النور، يوم الاثنين الموافق 29 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد فتحي أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات، وتوزيع الأدوية مجانًا. سيتم تسجيل الأسماء ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا، وسيتم الكشف وفقًا لأسبقية الحضور.