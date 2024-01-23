"كالكاليست" عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: نتوقع تقديم 20 ألف طلب إعاقة حتى نهاية عام 2024

نقل موقع "كالكاليست" الإسرائيلي عن وزارة الدفاع الإسرائيلية قولها "إننا نتوقع تقديم 20 ألف طلب إعاقة حتى نهاية عام 2024 معظمهم بسبب الحرب"، على قطاع غزة.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من تبعات الحرب على قطاع غزة، وخاصة على مستوى الإصابات الخطيرة التي يتكبدها جنوده، ومن بينها إعاقات وبتر أطراف، فضلا عن تشوهات وحروق في أجزاء مختلفة من الجسم. وهذه الإصابات تكلّف سلطاتهم تكلفة باهظة.

وبينما لا تظهر الأرقام المعلنة رسميا العدد الحقيقي للمصابين، كشف موقع "والا" الإسرائيلي في وقت سابق أن نحو 4 آلاف جندي تم الاعتراف بإصاباتهم بإعاقات منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ورجّح أن يرتفع الرقم إلى 30 ألف مصاب.