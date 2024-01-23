نيو هامبشاير تصعد التنافس بين ترمب وهيلي

هدف دونالد ترمب إلى تحقيق نصر ساحق في نيو هامبشاير، ليضمن اكتساح أول سباقين تمهيديين للحزب الجمهوري من شأنه أن يجعل مباراة العودة في نوفمبر مع الرئيس جو بايدن تبدو أكثر ترجيحًا من أي وقت مضى.

والسؤال الأكبر هو ما إذا كانت آخر منافسة رئيسية لترمب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، ستكون قادرة على تناول هامشه أو تحقيق مفاجأة. حيث خصصت هيلي وقتًا كبيرًا وموارد مالية كبيرة لولاية نيو هامبشاير، على أمل أن تجذب انتباه ناخبيها المشهورين بعقليتهم المستقلة.

وفي النتائج الأولى التي صدرت في وقت مبكر، أدلى جميع الناخبين الستة المسجلين في ديكسفيل نوتش الصغيرة بأصواتهم لصالح هيلي على ترمب.

وإذا نجح ترمب، فسيكون أول مرشح رئاسي جمهوري يفوز بالسباقات المفتوحة في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير منذ أن بدأت الولايتان في قيادة التقويم الانتخابي في عام 1976 - وهي علامة واضحة على استمرار قبضته على الناخبين الأكثر ولاءً للحزب.

السباقات الرئيسية

وفاز ترمب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير خلال ترشحه الأول للرئاسة في عام 2016، لكن بعض حلفائه خسروا السباقات الرئيسية خلال الانتخابات النصفية قبل عامين. لذا يتعين على هيلي أيضًا أن تتعامل مع خصم لديه ارتباط عميق بقاعدة الحزب الجمهوري ويركز على الفوز بالولاية بشكل حاسم بما يكفي لإنهاء المرحلة التنافسية من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ويضغط حلفاء ترمب بالفعل على هيلي، الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، لحملها على مغادرة السباق، وسوف تشتد تلك الدعوات إذا فاز بولاية نيو هامبشاير بسهولة. وإذا انسحبت، فإن ذلك من شأنه أن يحدد بشكل فعال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في محطتها الثانية، قبل وقت طويل من تمكن الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد من التصويت.

حملة انتخابية

وتقوم هيلي بحملة انتخابية مع الحاكم الجمهوري لولاية نيو هامبشاير كريس سونونو، وهو من منتقدي ترمب. وتصر على أنها في السباق على المدى الطويل، وقالت لمؤيديها في قاعة VFW في فرانكلين إن «أمريكا لا تقوم بالتتويج».

وقالت هيلي للصحفيين: «الأمر يتعلق بهل تريد شخصًا يقودنا إلى الأمام بحلول جديدة». وأضافت: «هذا سباق بين شخصين».

وكان كل من هيلي وترمب يأملان في الاستفادة من خروج شخصيات بارزة من السباق في الآونة الأخيرة. ويمكن أن تحصل هيلي على دفعة من بعض مؤيدي حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي، الذي قام بحملته حول إدانة ترامب لكنه أنهى محاولته قبل وقت قصير من انعقاد المؤتمر الانتخابي في ولاية أيوا، الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، قد يتمكن ترمب من حشد الدعم من الناخبين المحافظين الذين كانوا يدعمون حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي تخلى عن محاولته الوصول إلى البيت الأبيض.