المطران إبراهيم دعا إلى معالجة عاجلة لاهمال الطرق الدولية في ضهر البيدر وزحلة- ترشيش

وجّه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، نداء عاجلًا إلى المسؤولين في الدولة للعمل على تأمين الإصلاحات الجذرية العاجلة لطريقي ضهر البيدر وزحلة- ترشيش بعد تعرضهما للانهيارات جراء الامطار الغزيرة التي شهدها لبنان.

ولفت إلى أنّ "من غير المسموح عزل أبناء محافظة البقاع عن باقي المناطق اللبنانية وشلّ الشريان الحيوي للاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة، وتعطيل الحياة اليومية لالاف اللبنانيين الذين يسلكون هذه الطريق، من طلاب ومزارعين وتجار وصناعيين وقوى عسكرية وأمنية وسواح وتحويل السير الى زحلة - ترشيش الغير مؤهلة لمرور الشاحنات عليها".

وسأل ابراهيم: "هل من مسؤول مهما علا شأنه يقبل ان يترك شرياناً مسدوداً في قلبه؟ ام يسارع فورا الى العلاج الجذري؟".

ودعا ابراهيم الدولة اللبنانية لتأمين الاعتمادات اللازمة بالسرعة القصوى للمباشرة فورا بصيانة الطرقات. وأمل أن يلقى "هذا النداء آذاناً صاغية". ودعا الشعب والقضاء الى مقاضاة المسؤولين عن "جريمة الاهمال التي اوصلتنا الى هذه الحال والى محاسبة كل مقصر عن جريمة الطريق الدولية في ضهر البيدر وطريق زحلة-ترشيش".