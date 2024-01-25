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مقتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات وسط نيجيريا

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واس- أبوجا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات وسط نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل مالا يقل عن 30 شخصًا وأصيب آخرون في سلسلة هجمات شنها مسلحون بولاية بلاتيو الواقعة في وسط نيجيريا.
وأفادت السلطات المحلية أن مسلحين شنوا سلسلة هجمات دامية على مدى يومين بمحيط بلدة "مانجو" رغم حظر التجوال الذي تفرضه حكومة الولاية.

مقتل شخصين وإصابة 77 آخرين في انفجار هائل بجنوب#نيجيريا، فيما يقوم عمال الإنقاذ بالحفر وسط الأنقاض، بحثًا عن ضحايا جدد #اليومhttps://t.co/SNEWFEg902— صحيفة اليوم (@alyaum)

هجمات مستمرة

وأكدت مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين في تطورات خطيرة شهدتها المنطقة أمس.
وكانت ذات المنطقة قد شهدت في ديسمبر الماضي هجوما دمويا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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