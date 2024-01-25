شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 30 شخصًا على الأقل في سلسلة هجمات وسط نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

مقتل شخصين وإصابة 77 آخرين في انفجار هائل بجنوب#نيجيريا، فيما يقوم عمال الإنقاذ بالحفر وسط الأنقاض، بحثًا عن ضحايا جدد #اليومhttps://t.co/SNEWFEg902— صحيفة اليوم (@alyaum) مقتل شخصين وإصابة 77 آخرين في انفجار هائل بجنوب #نيجيريا، فيما يقوم عمال الإنقاذ بالحفر وسط الأنقاض، بحثًا عن ضحايا جدد #اليومhttps://t.co/SNEWFEg902 — صحيفة اليوم (@alyaum) January 17, 2024

هجمات مستمرة

الدمام - شريف احمد - قُتل مالا يقل عن 30 شخصًا وأصيب آخرون في سلسلة هجمات شنها مسلحون بولاية بلاتيو الواقعة في وسط نيجيريا.وأفادت السلطات المحلية أن مسلحين شنوا سلسلة هجمات دامية على مدى يومين بمحيط بلدة "مانجو" رغم حظر التجوال الذي تفرضه حكومة الولاية.وأكدت مقتل 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين في تطورات خطيرة شهدتها المنطقة أمس.وكانت ذات المنطقة قد شهدت في ديسمبر الماضي هجوما دمويا أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 140 شخصًا.