ردّ رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة الموازنة في مسألة سلفات الخزينة، بالقول إنّ "أيّ تمويل إضافي مطلوب يجب ان يأتي باعتماد اضافي لنناقشه كنواب"، مضيفًا "مش بتصرفوا بسلفات مخالفة!".

كانت هذه تفاصيل خبر كنعان لميقاتي بشأن مسألة سلفات الخزينة: أيّ تمويل إضافي مطلوب يجب أن يأتي باعتماد اضافي لنناقشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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