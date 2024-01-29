مصدر بالمقاومة الإسلامية العراقية للجزيرة: المسيرة التي قتلت الجنود الأميركيين انطلقت من داخل سوريا

كشف مصدر بالمقاومة الإسلامية العراقية للجزيرة، أن "المسيرة التي قتلت الجنود الأميركيين انطلقت من داخل الأراضي السورية".

وكانت قد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول بالمقاومة الإسلامية في العراق، أننا "نعلن مسؤوليتنا عن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية"، مؤكداً أن "جميع المصالح الأميركية بالمنطقة أهداف مشروعة وإذا استمرت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل سيكون هناك تصعيد".

وأكدت القيادة المركزية الأميركية مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار "انتحارية" على قاعدة دورية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا والعراق.