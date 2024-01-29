عبدالله: الموازنة هي موازنة تشغيلية وما أنجز يلبي الحد الادنى من متطلبات الشأن الاجتماعي

أشار النائب بلال عبدالله، الى أن "الموازنة هي موازنة تشغيلية وما أنجز يلبي الحد الادنى من متطلبات الشأن الاجتماعي، وأنا ملتزم بقرار رئيس حزبي لناحية المرشح الرئاسي".
ولفت عبدالله، في حديث للـ"جديد"، الى أنه "إذا كنا نمتلك استدارة ستكون لصالح البلد، ولبنان في مرحلة استثنائية والمطلوب الارتقاء إلى المصلحة الوطنية"، مضيفاً "وليد جنبلاط أثبت أنه علامة فارقة في الحياة السياسية اللبنانية".
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