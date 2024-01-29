مسؤولون أمريكيون وإسـ ـرائيليون : شبكة أنفاق حـ ـماس لا تزال سليمة

الشارقة - اميمة ياسر - قال مسؤولون أمريكيون وإسـ ـرائيليون إن حوالي 80% من شبكة أنفاق حـ ـماس المتشعبة تحت غـ ـزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من جهود إسـ ـرائيل لتدميرها، وهو ما يعيق أهداف إسـ ـرائيل المركزية في الحـ ـرب.

وذكر المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن إحباط قدرة حـ ـماس على استخدام الأنفاق هو حجر الأساس في جهود إسـ ـرائيل للإمساك بكبار قادة حـ ـماس وإنقاذ الأسـ ـرى الإسـ ـرائيليين المتبقين.

وكانت إسـ ـرائيل قد شنت ضربات عنيفة على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الرئيسية "في سعيها وراء هذه الأنفاق".