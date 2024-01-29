الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 26637 قتيلا و65387 مصابا

أفاد مكتب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بأن "عدد القتلى في القطاع جراء الغارات الإسرائيلية ارتفع إلى 26637، وعدد الجرحى إلى 65387".

واوضحت في بيان، أن "لا زال الاحتلال الاسرائيلي يشدد حصاره لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل ما يشل قدرات المنظومة الصحية في انقاذ الجرحى نتيجة الحصار ونفاد العديد من ادوية التخدير".

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في تقرير لها في وقت سابق، بأن "النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب بين إسرائيل وحماس".