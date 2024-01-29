شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل طاقة النواب يطالب بتحميل الكهرباء قيمة تغيير العدادات إلى مسبقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول ارتفاع أسعار تركيب الأعداد مسبقة الدفع و دفع مبالغ باهظة في تحويل العدادات العادية إلى عدادات مسبقة الدفع.

وقال النائب محمد الجبلاوي إن هناك مشكلة رغم دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل قطاعات الطاقة والكهرباء بشكل مستمر وتأكيده مراعاة المواطن نجد هناك حيل مستمره، قائلا:" أصبحت وزارة الكهرباء هي وزارة الرعب مع ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار استبدال العدادات، ورغم دعم الدولة إلا أن مديونية وزارة الكهرباء من الغاز وصلت 170 مليار جنيه، والدولة تدعم الكهرباء مايا ومع ذلك المقايسات مرتفعة التكاليف".

وأضاف “الجبلاوي” أن تخفيف الأحمال في الصعيد يصل إلى ساعتين متسائلا عن دور الوزارة وخطتها لإنتاج الطاقة المتجددة منذ 10 سنوات.

وحذر "الجبلاوي " من تفاقم أزمة زيادة الأحمال مع حلول الصيف المقبل ولابد من حلول عاجلة والانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال، مشيرا إلي أن ثمن العدد للتحول إلى عداد مسبق وصل سعر المقايسة 1900 جنيه متساءلا عن سبب هذا السعر هذا رغم أنه استبدال العداد من عداد عادي إلى مسبق الدفع.

وطالب الجبلاوي بعدم تحميل المواطن اي تكلفة لتحويل العداد وتقديم وزارة الكهرباء ببيان رسمي عن تكلفة العداد وقيمة بيعه للمواطن وأسعار توريده للمواطن.

وانتقد الجبلاوي تحميل المواطن أي أعباء جديدة مشددا على أن الرئيس يبذل كل ما في وسعه للتخفيف على المواطنين، قائلا: الغريب أن سعر العدادات يختلف من شركة كهرباء إلى آخرى.