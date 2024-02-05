6 قتلى من "قوات سوريا الديمقراطية" بقصف من مسيّرة على قاعدة أميركية في حقل العمر

اعلنت "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان، "مقتل ستة من مقاتليها خلال هجوم إرهابي بطائرة انتحارية، مصدرها مناطق سيطرة مرتزقة النظام السوري، استهدف أكاديمية للتدريب في حقل العمر شرق دير الزور".

ودانت "هذا الهجوم الإرهابي"، مؤكدة "حقنا في الردّ العسكري المناسب على مصدر الهجوم".

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية في ​العراق​"، في بيان، أنّ "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في ​غزة​، وردًّا على المجازر الّتي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيّين الفلسطينيّين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلاميّة في العراق يوم الأحد 2024-2-4، بواسطة الطّيران المسيّر؛ قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل العمر النّفطي بالعمق السّوري"، مؤكّدةً "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".