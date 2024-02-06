"أمبري" للأمن البحري: تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيّرة غربي الحديدة باليمن

أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن تعرض سفينة شحن بريطانية لأضرار جراء هجوم بمسيرة غربي الحديدة في اليمن. ولفتت إلى أن "السفينة البريطانية تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات".

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