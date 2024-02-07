اجتماع مشترك بين لجنة الحوار والفصائل الفلسطينية والاونروا: للتراجع عن قرار تعليق تمويل الاونروا

عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة الدكتور باسل الحسن إجتماعًا مشتركًا في السرايا مع الفصائل الفلسطينية، ووكالة الاونروا.

وناشد المجتمعون، في بيان مشترك، الدول المانحة الى "التراجع عن قرار تعليق تمويل الأنروا في أسرع وقت ممكن نظرا للتداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا القرار".

وتطرق المجتمعون لمسألة حياد الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وأعربوا عن "فهمهم لأهمية التزام الأونروا مبادئ الحياد"، واتفقوا على "دعم جهود الوكالة مع فهمهم أيضا أن للاجئي فلسطين الحق في التعبير عن أنفسهم كشعب فلسطيني لديه تطلعات وطنية".

وأكدوا "استمرار التعاون المشترك بين لجنة الحوار والفصائل الفلسطينية ووكالة الاونروا في الفترة المقبلة ضمن آليات محددة لمتابعة المسارات".

أما بموضوع جباية فواتير الكهرباء في المخيمات، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ما تم التوافق عليه سابقًا، وتطوير المقترحات التي تم عرضها في الاجتماع.