الخزانة الاميركية تحذر من "تزايد" مخاطر اختراق روسيا وكوريا الشمالية للأسواق الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها تواجه "مخاطر متزايدة" من روسيا، مشيرة إلى تعزيز موسكو جهودها للحصول على منتجات أميركية لدعم حربها في أوكرانيا. ولفتت في بيان، الى إن "روسيا وسّعت جهودها للحصول بشكل غير قانوني على سلع أميركية المنشأ ذات تطبيقات عسكرية باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التشويش".

وأردفت أن هذه الجهود تشمل استخدام شركات واجهة ونقاط شحن عالمية، بحيث باتت روسيا تمثل الآن خطرا أكبر مقارنة بتقييم سابق يعود لعام 2022.

وذكرت وزارة الخزانة أنه إلى جانب روسيا، تشكّل كوريا الشمالية أيضا خطرا باستغلالها الاقتصاد الرقمي لدخول الأسواق الأميركية بشكل متزايد.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في بيان "سواء كان الأمر يتعلق بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو العدوان الروسي أو الفساد، فإن التمويل غير المشروع هو الخيط المشترك بين أكبر تهديدات الأمن القومي لبلادنا".

وتغطي تقارير تقييم المخاطر الصادرة عن الولايات المتحدة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل عمليات تمويل صنع الأسلحة أو الحصول عليها.

وقالت وزارة الخزانة إنه إلى جانب روسيا، فإن تقرير 2024 حول تمويل الإرهاب "يتناول أيضا حماس والوسائل التي تستغل بها النظام المالي الدولي".