شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قصف رفح وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.. ونقف خلف القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن قصف مدينة رفح الفلسطينية يؤكد حجم الجرائم التى يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل بوحشية وانتهاك لكافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وانتقد الديب، صمت المجتمع الدولى حيال هذه الخرب الغاشمة التى يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينين، منذ أكتوبر الماضى، وأن إسرائيل تريد تصفية القضية من خلال التهحير القسرى، ولكنها لن ولم تنجح في ذلك، لافتا إلى أن قصف المناطق السكنية بمدينة رفح الفلسطينية يُعد جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبى هذه الجرائم، لافتا إلى أن مصر حذرت عدة مرات من أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة سينتج عنه تحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن صمت المجتمع الدولى بمثابة علامة استفهام وأمر غير مفهوم على الإطلاق، خاصة وأن الجرائم يشاهدها العالم، ومن ثم فإن استهداف مدينة رفح وصحة عار فى حبين المجتمع الدولى، مشددا على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى قطاع غزة بالكامل.

وأكد النائب إبراهيم الديب، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لحفظ الأمن القومى المصرى وعظم المساس بالسيادة المصرية، وأن الجميع على قلب رجل واحد لحماية الأمن المصرى.