مقتل وإصابة 6 صهاينة في عملية بكريات ملاخي.. وحماس تعتبرها "ردا طبيعيا على الإبادة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل اثنين وجرح 4 في إطلاق نار على موقف للحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود جنوب دولة الاحتلال، وفي حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العملية "ردا طبيعيا على الإبادة" بغزة.



وبخصوص الهجوم، أوضحت الهيئة أن المهاجم أطلق النار من مسدس، وأطلق جندي كان هناك النار عليه ما أدى إلى مقتله.



من جهتها، أكدت مؤسسة زاكا الطبية الإسرائيلية مقتل 3 في إطلاق النار على موقف الحافلات، بينما أعلن الإسعاف الإسرائيلي نقل 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة من مكان العملية.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن منفذ العملية أطلق النار على محطة حافلات كان بداخلها عدد من الأشخاص، وإن المنفذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار لكن أحد الجنود "قام بتحييده" مشيرة إلى أن الشرطة طلبت من السكان في بلدات قريبة من كريات ملاخي التزام المنازل.



وعقب العملية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط للاجئين، شمالي القدس، وحاصرت منزل منفذ عملية إطلاق النار في كريات ملاخي، ويدعى فادي جمجوم، حيث اندلعت مواجهات في محيط المنزل، مما أدى إلى حالات اختناق بالغاز المدمع.



رد طبيعي على الإبادة

من جهتها، قالت حركة حماس -في بيان- إن "العملية الفدائية في كريات ملاخي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس".



ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى "توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة"، وفق بيان الحركة التي أكدت أنها والشعب الفلسطيني المرابط ماضون في النضال والمقاومة حتى تحرير الأرض والمقدسات، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



سلاح وتوعد

في المقابل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، اعتزامه توسيع سياسة السماح للإسرائيليين بتسليح أنفسهم.



وذكر بن غفير -في مؤتمر صحفي- أن أحد الإسرائيليين الذين كانوا في مكان العملية أطلق النار على المنفذ ما أدى إلى مقتله، مضيفا "السلاح ينقذ حياة الناس، وسأوسع وأزيد سياسة السماح للمواطنين بتسليح أنفسهم".



وكان بن غفير أطلق مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول سياسة تسليح الإسرائيليين وبخاصة المستوطنون بالضفة الغربية وفي غلاف قطاع غزة وقرب الحدود اللبنانية.



أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فتوعد بمواصلة القتال تعقيبا على هجوم إطلاق النار في كريات ملاخي، وزعم أن "هذا الهجوم يذكرنا بأن البلد كله على خط المواجهة وأن القتلة الذين لا يأتون من غزة فقط، يريدون قتلنا جميعا".



وأضاف "سنواصل النضال حتى النصر الكامل، بكل قوتنا، على كل جبهة وفي كل مكان، حتى نستعيد الأمن والهدوء لجميع مواطني إسرائيل".



المصدر: وكالاات