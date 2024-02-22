مستشهدا بالضربة النووية الأمريكية على اليابان .. روسيا : التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية حقيقي، ويجب عمل كل شيء لمنع حدوث هذا السيناريو.

وقال ميدفيديف، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، "بقدر ما قد يبدو الأمر محزنا، فإن هذا السيناريو حقيقي. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع حدوثه، لكن هذه الساعة بالذات التي تدق في اتجاه معين، قد تسارعت الآن بشكل كبير جدا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف ميدفيديف "في هذا أرى أيضا عجزا.. عجز هذه السلطات الغربية، التي تكرر الشيء نفسه.. الروس هم من يخيفوننا، لا، لن يفعلوا ذلك أبدا، إنهم مخطئون".

وتابع ميدفيديف: "إذا كان الأمر يتعلق بوجود بلدنا، وقد قلت هذا مؤخرا، فما هو الخيار المتبقي للقيادة، ولرئيس الدولة؟ لا شيء. لذا فإن هذا للأسف، تهديد حقيقي، تهديد مباشر وواضح للبشرية بأسرها".

وأشار ميدفيديف إلى أنه عندما صنعت البشرية شيئا من الأسلحة، "لطالما استخدمتها"، مستشهدا بالضربة النووية الأمريكية على اليابان كمثال على ذلك.

وقال ميدفيديف: "هذا لا يثير المشاعر، إنه مجرد سبب للتفكير فيما نحن فيه. كما تعلمون، خروتشوف وكينيدي كادا أن يشعلا حربا نووية بسبب كوبا، ما الفرق؟ لا شيء. الوضع أكثر توترا. في ذلك الوقت لم يكن هناك صراع بين روسيا وأمريكا، والآن هناك صراع".