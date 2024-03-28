فوز المعارض باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية في السنغال وفقًا للنتائج الرسمية

فاز المعارض باسيرو ديوماي فاي (Bassirou Diomaye Faye)، بانتخابات الرّئاسة السّنغاليّة بفارق مريح، مع حصوله على 54,28 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى، متقدّمًا على مرشّح الائتلاف الحاكم أمادو با، الّذي حصل على 35,79 في المئة، وفقًا للنّتائج الرّسميّة الأوّليّة.

وكان قد أُفرج عن المعارض من السّجن قبل أقلّ من أسبوعين من الانتخابات، ولا يزال يتعيّن أن تصادق أعلى هيئة دستوريّة على فوزه، وهو ما قد يحدث في غضون أيّام قليلة، ليصبح يذلك باسيرو ديوماي فاي (44 عامًا) أصغر رئيس في تاريخ ​السنغال​.

مع الإشارة إلى أنّ فوز باسيرو ديوماي فاي في اقتراع الأحد كان واضحًا، بعد نشر النّتائج الجزئيّة غير الرّسميّة، إلّا أنّ لجنة فرز الأصوات التّابعة للقضاء أكّدت هامش فوزه.