أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "التّوتّر الشّديد يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الّذي تعرّضت له بلدة الهبارية، واستشهاد مجموعة من جمعيّة "الإسعاف اللّبنانيّة".
ولفت إلى أنّ "الطّيران الحربي والتّجسّسي الإسرائيلي لم يفارق أجواء المنطقة في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة، في ظلّ اشتباكات عنيفة أمس بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائليّة، الّتي استهدفت أطراف حلتا، كفرحمام وكفرشوبا خراج الهبارية".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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