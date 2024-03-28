"النشرة": توتر شديد يخيم على المنطقة الحدودية بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بأنّ "التّوتّر الشّديد يخيّم هذا الصّباح على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من ​جنوب لبنان​، انطلاقًا من سهل المجيدية، ​الغجر​ خراج ​بلدة الماري​ في قضاء حاصبيا، في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الّذي تعرّضت له بلدة ​الهبارية​، واستشهاد مجموعة من جمعيّة "الإسعاف اللّبنانيّة".

ولفت إلى أنّ "الطّيران الحربي والتّجسّسي الإسرائيلي لم يفارق أجواء المنطقة في منطقة ​العرقوب​ قضاء حاصبيا و​مزارع شبعا​ المحتلّة، في ظلّ اشتباكات عنيفة أمس بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائليّة، الّتي استهدفت أطراف حلتا، كفرحمام وكفرشوبا خراج الهبارية".