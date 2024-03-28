عبد الساتر: نصلي على نية المسؤولين حتى يتخلوا عن كبريائهم ويتوقفوا عن الاصغاء للخارج

اشار رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، في عظته خلال قداس ورتبة الغسل بمناسبة خميس الاسرار في كنيسة مار جرجس، الى انه "في هذا اليوم الذي نحتفل فيه ونتذكر تواضع الرب يسوع المعلم والرب، نصلي على نية المسؤولين السياسيين في لبنان من كل الاحزاب حتى يتخلوا عن كبريائهم ويتوقفوا عن الاصغاء للخارج ويلتقوا متساويين ويفكرون معا بما يمكن فعله حتى يبعدوا عن لبنان الحرب ويرجعوا له عافيته فلا يحتاج عندئذ رب عائلة للبحث عن طعام عائلته بين الفضلات".

وولفت عبد الساتر الى ان "الخلاص الذي تحقق بفعل الله الثالوث والذي يتحقق كل يوم فينا، هذا الموت والقيامة هو الذي نعيشه في القداس في كل مرة نشترك فيه، ففي الصلاة القربانية يصير ما تممه الثالوث حاضرا ويتحول الخبز والخمر الى جسد ودم الرب يسوع، فما اعظم هذا السر وما اجمل الاحتفال به".

واعلن ان "اليوم بيننا 3 كهنة نحتفل بهم خدام صالحين يعمدون ويثبتون على الايمان المستقيم ويحتفلون بالقداس من اجل خلاص الخليقة كلها".