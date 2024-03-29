"حزب الله": استهدفنا مرتَين ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية وأصبناها مباشرةً

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 من صباح اليوم الجمعة 2024-03-29، ثكنة ‏زبدين في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصّاروخيّة؛ وأصابوها إصابةً مباشرة".

وكشف في بيان ثان، أنّ "‏مجاهدي ‏المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 09:45 من صباح اليوم، للمرّة ‏الثّانية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللّبنانيّة المحتلّة، بصواريخ "فلق".