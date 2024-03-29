أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 440 ألفا و790 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - جنود من أوكرانيا

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 440 ألفا و790 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و922 دبابة و13 ألفا و264 من المركبات المدرعة و10 آلاف و991 من النظم المدفعية و1023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و735 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1807 من المعدات الخاصة و8 آلاف و656 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و645 من المركبات وخزانات الوقود”.