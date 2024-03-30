"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي يخرقه تحليق للطيران التجسسي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة الحدوديّة في القطاع الشّرقي من جنوب لبنان هذا الصّباح، انطلاقًا من سهل المجيدية، الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتّى منطقة العرقوب، حاصبيا ومزارع شبعا المحتلّة".
وأشار إلى أنّ "ذلك يأتي بعد أن وسّعت القوّات الإسرائيليّة دائرة اعتداءاتها ضدّ المنطقة المحرّرة، فطاولت أطراف مزرعة حلتا، كفرشوبا وكفرحمام خراج بلدة الهبارية في قضاء حاصبيا، وقابلها قصف مدفعي وصاروخي مركّزَين من قبل عناصر "حزب الله"، استهدف مواقع إسرائيليّة في رويسات العلم، السماقة وثكنة زبدين داخل مزارع شبعا المحتلّة".
وأوضح المراسل أنّ "هذا الهدوء الحذر تخرقه منذ منتصف اللّيل الفائت وحتّى فجر اليوم، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا، العرقوب ومزارع شبعا، وصولًا حتّى أجواء المنحدرات الغربيّة لجبل الشيخ المطلّة على منطقة راشيّا الوادي".
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