شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات تهديدات بيلاروسيا العسكرية ضد ليتوانيا وبولندا والان نبدء بالتفاصيل

مهاجمة بيلاروسيا لبولندا وليتوانيا

تهديدات عسكرية

الدمام - شريف احمد - تستمر تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بشأن القيام بعملية عسكرية محتملة ضد ليتوانيا وبولندا، في إثارة الجدل، ما جعل ليتوانيا تحتج ضد تصريحاته.ليتوانيا أعربت في مذكرة دبلوماسية أيضا عن احتجاجها الشديد على التصريحات التي أدلى بها لوكاشينكو قبل أيام خلال زيارة لمناورة عسكرية.وطالبتها أيضا بالإدلاء ببيان رسمي بهذا الصدد في أقرب وقت ممكن.وكان لوكاشينكو ظهر وهو يتلقى شرحا من ممثل عسكري بشأن أهداف التدريبات وجرى الحديث عن مدى استعداد الجيش البيلاروسي لمهاجمة أجزاء من بولندا أو ليتوانيا إذا لزم الأمر. This is a Twitter Status: الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما تضمنت البيانات اتهامات غير مبررة بشأن تهديدات عسكرية مزعومة من قبل ليتوانيا ضد بيلاروس، وتلميحات بشأن عدم استدامة ممر سوفالكي، وتعليمات لإعداد الجيش البيلاروسي لمواجهة محتملة مع دول البلطيق وبولندا.وقال البيان إن هذا يمكن تفسيره على أنه مزيد من التصعيد للسياسة الخارجية العدوانية لبيلاروس وهو غير مقبول على الإطلاق.