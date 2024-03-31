شكرا لقرائتكم خبر عن القواسم المشتركة للتنظيمات السرية الإرهابية بين الحشاشين والإخوان.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الحشاشين والإخوان عباءة واحدة"، استعرض خلاله القواسم المشتركة للتنظيمات السرية الإرهابية بين الحشاشين والإخوان، حيث تلعب المسلسلات التلفزيونية التاريخية دوراً ثقافياً مهماً فى حياة الجمهور لدى سوق الدراما التلفزيونية، وتجد جمهوراً واسعاً من المشاهدين خاصة إذا وجدت المهارة الفنية التى تتشارك فيها عناصر عديدة، بدءاً بالقصة والسيناريو إلى التمثيل والعناصر المكملة الأخرى من أزياء وديكور وصوت وموسيقى وإضاءة، ومن بين هذا المسلسلات الحشاشين الذى يؤرخ للجذور الأولى لفكرة التنظيمات السرية الإرهابية التى تستغل الدين لخداع الشعوب والترابط ما بين الدراما والتاريخ والواقع، وهى مواجهة ثقافية للأيدولوجيات المتطرفة التى تمارس الإرهاب.

وفى سبيل الوعى العام لخطر التنظيمات السرية للإرهاب التى تهدد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والثقافات والأديان، تم تصنيف القواسم المشتركة للتنظيمات السرية الإرهابية بين الحشاشين وجماعة الإخوان، باعتبار أن حسن الصباح وحسن البنا أو الحشاشين والإخوان المصدر الجذري للإرهاب قديماً وحديثاً باستغلال الدين وتخدير الشعوب، كما أن إرث التنظيم السرى الإرهابى الحشاشين لا يزال حيًا في العالم باستنساخه من تنظيم الإخوان الإرهابى، ومسلسل الحشاشين من الأعمال العابرة للحدود الوطنية عن متاجرة الدين بالإرهاب أعاد مفاهيم وحدة الناس ضد عدو مشترك.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على الدور التوعوى الذى قام به مسلسل الحشاشين، والذى يُعد من الأعمال العابرة للحدود الوطنية والذى أبدع فى كشف أول تنظيم سرى إرهابى يتاجر بالدين، خاصة وأن مسلسل الحشاشين أعاد مفاهيم الوحدة، فاستغلال الدين بالإرهاب تدفع الناس إلى الوقوف متحدين ضد عدو مشترك، فضلا عن أن حسن الصباح وحسن البنا أو الحشاشين والإخوان - المصدر الجذري للإرهاب قديماً وحديثاً باستغلال الدين وتخدير الشعوب للسيطرة على الكوكب بأكمله.

وإليكم التفاصيل كاملة:

القواسم المشتركة للتنظيمات السرية الإرهابية بين الحشاشين والإخوان.. حسن الصباح وحسن البنا المصدر الجذري للإرهاب قديماً وحديثاً.. إرث التنظيم السرى الإرهابى الحشاشين لا يزال حيًا باستنساخه من تنظيم الإخوان





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