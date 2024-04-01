انت الان تتابع خبر النفط يتمسك بمكاسبه رغم الانخفاض.. برنت حول الـ87 دولارًا للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفضت أسعار خام برنت 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.83 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4 بالمئة في الأسبوع الماضي، ونزل خام غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 83.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2 بالمئة في الأسبوع الماضي.ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد القيامة في عدد من البلدان.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن شركات النفط الروسية ستركز على خفض الإنتاج بدلا من الصادرات في الربع الثاني من العام من أجل توزيع تخفيضات الإنتاج بالتساوي مع الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

وأظهر مسح رسمي للمصانع يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس آذار، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد.

