ما هو حل تأخر نزول دفعة حساب المواطن؟ وزارة الموارد البشرية توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - يسأل الجميع عما هو حل تأخر نزول دفعة حساب المواطن؟ وذلك لأن وزارة الموارد البشرية توضح مجموعة من الحلول الممكنة، فيما يخص حل المشكلات المماثلة سواء لحساب المواطن أو للضمان والاجتماعي، ونستغل جريدة لحظات نيوز لنتعرف على حل المشكلة وما سبب تأخر نزول حساب المواطن؟

حل تأخر نزول دفعة حساب المواطن

يواجه المستفيدين من حساب المواطن عدد من المشكلات والتي قد تسبب تأخير نزول دفعة الدعم عن الموعد المحدد، وهذا الأمر يمكن لحل بعد التحقق من سبب التأخير من خلال الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص بحساب المواطن، وهو 19912 أو من خلال خدمة صوتك مسموع التي توفرها المنصة “من هنا“.

كما أن تأخر الدفعة قد يكون بسبب عطل فني في بطاقة السحب أو البنك الذي يتعامل معه المستفيد، لذا ينصح بالاتصال بالبنك للتواصل معه المستفيد لحل هذه المشكلة.

أسباب تأخر الصرف في حساب المواطن

من المهم التعرف على الأسباب التي قد تؤدي إلى تأخر وصول مبلغ الدعم الخاص بحساب المواطن للمواطنين، وتتمثل فيما يلي:

إن لم يقم المستفيد من حساب المواطن من تحديث البيانات في المدة المحددة له بشكل دوري.

في حال تبين أن البيانات المقدمة في البرنامج ليس البيانات الصحيحة الخاصة بالمستفيد.

خطأ في كتابة رقم الآيبان الخاص بالحساب البنكي للمستفيد أو تغيير الحساب البنكي بدون تنبيه حساب المواطن.

ارتفاع إجمالي دخل المستفيد عن الحد المانع لحساب المواطن.

اكتشاف أن المستندات المدرجة في حساب المواطن غير صحيحة أو منتهية الصلاحية.

في حال طلاق المستفيد عن زوجته دون إزالتها كتابع له في حساب المواطن أو استقلال أحد أفراد الأسرة.

الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن

من المتاح للمواطنين المنتفعين من دعم حساب المواطن الاعتراض على عدم استحقاق حساب المواطن أو حتى الاعتراض دفعات مبالغ الدعم في حساب المواطن، وهي تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على منصة حساب المواطن “من هنا“. اختر من القائمة الرئيسية دراسة الأهلية. انقر على أسباب عدم أهلية العائل. حدد أيقونة تقديم الاعتراض. انقر على أيقونة رفع المرفقات المطلوبة. ثم بعد تقديم المستندات التي تدعم موقف انقر على زر رفع المرفقات. ثم اضغط على تسجيل الاعتراض.

من الواجب أن يعرف كل شخص أفضل سبيل ممكن كي يقوم بتقديم الاعتراض على دفعات حساب المواطن، والتي لا تناسب احتياجات المواطنين، وذلك بالإضافة إلى التعرف على أشهر الأسباب التي تحجب الدفعات كي يتجنبها المواطن.