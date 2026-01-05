الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - أمير الباحة يطلق مجموعة من المشروعات الجديدة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، حيث دشن سموه عددًا من المشروعات الإسعافية التابعة للهيئة في المنطقة. شهدت الفعالية حضور مدير فرع الهيئة في الباحة سلطان المالكي، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين، في خطوة تهدف لتعزيز خدمات الطوارئ وتحسين جاهزية الفرق الإسعافية.

مشروعات جديدة لتعزيز الإسعافات

أطلق الأمير عدة مشروعات تشمل مبنى الإدارة العامة لفرع الهيئة، بالإضافة إلى عدد من مراكز الإسعاف المنتشرة في مناطق مثل بلجرشي، وقلوة، والعقيق، والمندق، والحجرة. تهدف هذه المشروعات إلى تحسين سرعة الاستجابة وضمان تقديم خدمات إسعافية فعالة للمواطنين.

المشاريع وأثرها على الجاهزية

تسهم المشروعات المدشنة في دعم الجاهزية الميدانية للفرق الإسعافية، مما يعكس اهتمام الحكومة في تعزيز مستوى الخدمات الصحية العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام سمو الأمير بتحسين مستوى الحياة في المنطقة وتأمين الرعاية اللازمة في حالات الطوارئ.

التقنيات الحديثة في الإسعاف

أطلع الأمير على مستجدات الأعمال المتعلقة بالخدمات الإسعافية، حيث تم استعراض المؤشرات التشغيلية وسبل تطويرها. أبدى سموه أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة العمل الإسعافي، مما يساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة.

شكر وتقدير من الهيئة

عبّر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عن شكره لسمو الأمير على دعمه المتواصل، مؤكدًا أن تدشين هذه المشاريع يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الجاهزية في المنطقة. وهذا يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات إسعافية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع.