الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 06:03 مساءً - أمير الباحة يستعرض نتائج جهود إدارة مكافحة المخدرات ويؤكد أهمية تعزيز الحرب على المخدرات

جاء في مستهل اللقاء الذي عُقد في مكتب أمير منطقة الباحة، حيث استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد رشدان بن دخيل الله السيالي، برفقة عدد من ضباط الإدارة، تقريرًا شاملًا يبرز جهود الإدارة للعام 2025م. تضمن التقرير معلومات حول الحملات الميدانية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة، إضافةً إلى الخطوات المتخذة لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة المخدرات.

استعراض الجهود الميدانية

في سياق اللقاء، قدّم العقيد السيالي عرضًا مفصلًا حول المهام الميدانية التي قامت بها الإدارة، والتي تشمل مكافحة المخدرات بشكل فعّال. كما أكّد على أهمية التوعية المجتمعية خلال الاستعراض، حيث تلعب هذه الجهود دورًا رئيسياً في تحصين المجتمع ضد مخاطر المخدرات.

التأكيد على التعاون المستمر

أعرب سمو أمير الباحة عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة من قِبَل إدارة مكافحة المخدرات، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والبرامج التوعوية. وأكد الأمير على أهمية التعاون بين جميع الجهات لمواجهة هذه الآفة ومنع انتشارها.

النتائج الأمنية والتوعوية

سلّط العقيد السيالي الضوء على النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرًا في مجالات الضبط والمتابعة، مشيرًا إلى تطور الأداء والكفاءة في التعامل مع القضايا الأمنية. أضاف أن النجاح في هذا المجال يعتمد على الدعم المستمر من سمو أمير المنطقة.

دعم أمير الباحة

عبّر العقيد السيالي عن شكره وامتنانه لسمو الأمير على دعمه ومتابعته المستمرة، مُشيرًا إلى أن هذا الدعم الحيوي يعزز من سرعة الاستجابة للتهديدات ويقف خلف نجاحات الإدارة.