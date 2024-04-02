شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: خطاب الرئيس السيسي يكشف عن العزيمة فى استكمال البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام مجلس النواب لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، كشف عن عزيمة الرئيس فى مواجهة التحديات وحرصه الشديد على استكمال حلم البناء والتنمية.



وأضاف الجبلى، أن خطاب الرئيس السيسى، تضمن رؤية واضحة بشأن العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، منها استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.

وتابع الجبلى، أيضا تأكيد الرئيس فى خطابه على التركيز فى الفترة المقبلة على قطاع الزراعة، يؤكد اهتمام الرئيس بذلك القطاع الهام فى مجال التنمية والإنتاج المحلى، متابعا، أن ذلك بالإضافة إلى قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تلك الاستراتيجيات من شأنها توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.