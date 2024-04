شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيضان تغمر آلاف المنازل والقطع الزراعية في أورينبورج الروسية والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع مياه الفيضان

الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة أورينبورج الروسية، المتاخمة لحدود كازاخستان، أسوأ فيضانات منذ بدء التسجيل، وتتوقع السلطات أن تصل مياه الفيضانات إلى الذروة اليوم الجمعة وغدًا السبت.ومن المرجح أن تغمر المياه 800 منزل إضافي، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على 2300 شخص آخر في المنطقة التي تقع بجنوب روسيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن نائب حاكم المنطقة.وقالت الوكالة إن المياه غمرت نحو 12 ألف منزل و15 ألف قطعة زراعية في منطقة أورينبورج بسبب ارتفاع منسوب المياه.وفي العاصمة الإقليمية أورينبورج، وهي مدينة يبلغ تعداد سكانها نصف مليون نسمة، بلغ منسوب المياه 1ر11 متر في نهر الأورال صباح اليوم الجمعة، أي أعلى بواقع مترين تقريبًا من حاجز الخطر الذي يبلغ 3ر9 أمتار.وتوقع الخبراء ارتفاع مياه الفيضان إلى 6ر11 متر. This is a Twitter Status.. الفيضانات تغمر أكثر من 10 آلاف منزل في This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما حدثت فيضانات قوية في مناطق روسية أخرى على الحدود مع كازاخستان، وفي كازاخستان نفسها.ووقعت الفيضانات الربيعية العارمة، الاستثنائية، نتيجة ذوبان كتل كبيرة من الثلوج إلى جانب هطول أمطار غزيرة.