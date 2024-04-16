المديرية العامة للتنظيم المدني تعقد اجتماعاً موسعاً لجميع رؤساء المراكز في المحافظات والأقضية

دعا المدير العام للتنظيم المدني المهندس علي رمضان حرصاً من وزارة الاشغال العامة والنقل على مصالح المواطنين وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة وشفافية مطلقةوبتوجيه من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، جميع رؤساء دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية الى اجتماع توجيهي في مبنى المديرية العامة للتنظيم المدني- وزارة الاشغال العامة و النقل.

وأكد رمضان خلال الاجتماع أن " المديرية العامة للتنظيم المدني، لديها التوجيه والقرار معاً على الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات ضمن الامكانات المتاحة ،وتحت سقف القوانين، لتفعيل العمل في جميع دوائر التنظيم المدني وتسهيل امور المواطنين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة و لدقة و الشفافية ضمن ضوابط القانون و الانظمة المرعية الاجراء".

ولفت رمضان خلال الاجتماع الى أن "حمية، لديه من الاهتمام والمتابعة الكفيلين بتفعيل عجلة الانطلاق بمسيرة التطوير والاصلاح في التنظيم المدني"، مشيراً الى "ان تحديث الادارة و مكننتها و تطويرها هي من الاهداف التي نضعها نصب اعيننا في المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً في هذا السياق على ان " المسيرة التطويرية لا يمكن ان تتم الا بترشيق الادارة و تنقيتها من كل الشوائب التي يمكن ان تعيق عملية الاصلاح فيها، وسواء كان ذلك على صعيد العنصر البشري و كفاءته و مناقبيته الوظيفية او على صعيد التجهيز و توحيد انماط العمل و التنسيق مع الادارة المركزية من اجل التطوير و التحديث" هذا فضلاً عن "ضرورة اقتراح ما يلزم من القوانين و التشريعات التي من شأنها ان تجد الحلول لمعوقات تراخيص البناء و المشاكل العقارية".

ووجه رمضان " جميع المدراء في مراكز المحافظات و الاقضية لضرورة العمل والالتزام بتطبيق القانون والعدل بين جميع المواطنين من دون تفرقة" ، موضِّحاً بان " التشكيلات الوظيفية هي مسار اصلاحي قد بدأ و سيستمر في مختلف المراكز حيث يتوجب ذلك، وبما يؤمن انضباط العمل الوظيفي" والهدف يتمثل فقط في "تأمين الخدمة الافضل لجميع المواطنين، ولا شيء سواه".