ذكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي، في تصريح، أنّ "في زيارتي لقائد الجيش العماد جوزاف عون، شكرته على كشف جريمة مقتل باسكال سليمان والمجرمين بسرعة، فذلك أنقذ لبنان من فتنة كان ممكن أن يقع فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي: شكرت قائد الجيش على كشف جريمة مقتل باسكال سليمان بسرعة فذلك أنقذ لبنان من فتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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