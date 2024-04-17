سفير مصر بعد لقاء "الخماسية" والجميّل: الاجتماع كان إيجابيًا وعلينا تقريب المسافات لزيادة الثقة

أشار السفير المصري علاء موسى، بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل بكفيا، إلى "أننا توافقنا على الاجتماع مرّة ثانية والاجتماع اليوم كان بناء وإيجابيًّا".

ولفت إلى أنّه "علينا تقريب المسافات بعض الشيء لزيادة مساحة الثقة"، موضحًا أنّ "هناك أرضية مشتركة لكن مساحتها تزداد يوما بعد يوم إذا ما اجتمعت الكتل السياسية على ان اختيار رئيس لبنان هو هدف عادل يجب الوصول اليه بأسرع وقت".