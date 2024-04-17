أشار السفير المصري علاء موسى، بعد لقاء اللجنة الخماسية رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل بكفيا، إلى "أننا توافقنا على الاجتماع مرّة ثانية والاجتماع اليوم كان بناء وإيجابيًّا".
ولفت إلى أنّه "علينا تقريب المسافات بعض الشيء لزيادة مساحة الثقة"، موضحًا أنّ "هناك أرضية مشتركة لكن مساحتها تزداد يوما بعد يوم إذا ما اجتمعت الكتل السياسية على ان اختيار رئيس لبنان هو هدف عادل يجب الوصول اليه بأسرع وقت".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر بعد لقاء "الخماسية" والجميّل: الاجتماع كان إيجابيًا وعلينا تقريب المسافات لزيادة الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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